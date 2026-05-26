Başkan Çerçioğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

26.05.2026 12:26  Güncelleme: 12:28
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bayramın mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kurban Bayramımızı birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; bizleri birbirimize yakınlaştıran, toplumsal bağlarımızı güçlendiren, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı özel zamanlardır. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bayramı en huzurlu şekilde geçirebilmesi için kentimiz genelindeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bizim için en büyük bayram, vatandaşlarımızın yüzündeki gülümseme ve hanelerindeki huzurdur. Bayram süresince de kentimiz genelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyorum" - AYDIN

Kaynak: İHA

