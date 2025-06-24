Başkan Çerçioğlu, Salı Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı'nı ziyaret ederek hem vatandaşlarla hem de pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Sabah saatlerinde pazar alanına gelen Başkan Çerçioğlu, tezgah açan esnafa 'hayırlı işler' dileklerinde bulunarak bol kazanç temennisinde bulundu. Ziyareti sırasında pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da birebir sohbet eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Pazarcı esnafı, Başkan Çerçioğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar ise belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, başkanla doğrudan temas kurabilmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. - AYDIN