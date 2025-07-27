Başkan Çerçioğlu Yangın Bölgesinde: \'Tüm Kurumlarla Mücadele Ediyoruz\'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yılmazköy yangın bölgesine gelerek Büyükşehir ekipleri olarak alevlerin kontrol alınmasında tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte mücadele ettiklerini açıklayıp, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yangın bölgesine gelerek devam eden söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip etti. Basın mensuplarına yangınla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Çerçioğlu, "Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız ve vatandaşlarımız yine hep beraberiz. Çok üzgünüz, tekrar tekrar geçmiş olsun. Bir can kaybı olmadığına şükür ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 12 araç, 36 personel ile buradayız. Tüm kurum ve kuruluşlar her zamanki gibi elbirliği ile yangını söndürmeye çalıştık. Helikopter de görüldüğü gibi yangına müdahale ediyor. Nazilli'deki yangının enerjisi düştü, bitti ve soğutma çalışmaları başladı. Vatandaşımızın herhangi bir malında kayıp varsa Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarımız ile destek vermeye hazırırz. Bu konuda hiçkimsenin en ufak bir endişesi olmasın" ifadelerini kullandı. - AYDIN