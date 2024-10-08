Başkan Ceritoğlu Sengel, Çamlık Mahallesi\'nde Alan Gezisi Gerçekleştirdi

Yerel

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yeni haftaya Çamlık mahallesinde alan gezisiyle başladı. Mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerileri yerinde dinledi.

Çamlık Mahallesi ziyaretine aynı zamanda Selçuk Belediyesi ile Ortak Çalışma ve İş Birliği Protokolü imzalayan ve yerel tarımı geliştirmeye ve desteklemeye yönelik köylerde eğitimler verecek olan Karaot Tohum Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Feray Karapınar ve Sinem Ercan da katıldı ve vatandaşlarla el ele vererek yerel tohumu çoğaltmaya yönelik yapacakları çalışmalarından bahsetti.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Çamlık Mahalle Muhtarı Talat Ünlü, Selçuk Belediye Başkan Yardımcıları Cansu Bakıcıol ve Erhan Güzel ile vatandaşların talepleri doğrultusunda tadilata ve bakım onarıma ihtiyaç olan tüm sokakları, parkları yerinde ziyaret ederek tespitlerde bulundu. Başkan Ceritoğlu Sengel, alan gezisinde vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayarak Çamlık Mahallesi'nde yapımı planlanan projelerden bahsetti. Başkan Ceritoğlu Sengel, son olarak Çamlık mahallesinde Atatürk'ün eğitime ve köylere verdiği değerden feyz alarak açtığı Selçuk Belediyesi Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek okul bittikten sonra ders çalışmak ve sosyalleşmek için gelen öğrenciler ile sohbet etti ve çocukların taleplerini dinledi.

Önümüzdeki günlerde Selçuk'un tüm köylerini ve merkez mahallelerini muhtarlar ile ziyaret ederek vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini dinleyeceklerini aktaran Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Ziyaretlerimize Çamlık Mahallesi ile başladık. Öncelikle Çamlık mahalle muhtarımız ile sonrasında vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Talepleri canlı canlı dinledik, yerlerinde tespitlerimizi yaptık. Yaşlı aynı zamanda tecrübelilerimizi ziyaret ettik. Onların hayır dualarını alıp yolumuza devam ettik. Çamlık mahallesinde ihtiyaçlarımız neyse bire bir yerinde tespit ettik. Bundan sonra tek tek bütün köylerimizi ve merkez mahallelerimizi muhtarlarımız ile birlikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımıza ilişkin olarak konuşup programımız dahilinde de bütün hizmetleri durmadan çalışarak yerine getireceğiz" dedi. - İZMİR