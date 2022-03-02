Başkan Çetin: "İnşallah borcu sıfırlayacağız" - Son Dakika
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Başkan Çetin: "İnşallah borcu sıfırlayacağız"

02.03.2022 10:00
Başkan Çetin: "İnşallah borcu sıfırlayacağız"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin borcunun yıllık bütçenin neredeyse 4'te birine düşürdüklerini belirterek, "İnşallah sizlerin karşısına bir gün geçip hiç borcumuz kalmadığını açıklayacağım" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin borcunun yıllık bütçenin neredeyse 4'te birine düşürdüklerini belirterek, "İnşallah sizlerin karşısına bir gün geçip hiç borcumuz kalmadığını açıklayacağım" dedi.

Çukurova Belediye Meclisi'nin Mart ayı oturumuna başkanlık eden Çetin, "Göreve geldiğimizden bu yana akılcı bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Yaptığımız önemli yatırımlara karşın borcumuzu sürekli azaltıyoruz. Akılcı yönetim ve tasarruf tedbirleri bizi bu olumlu noktaya getiriyor" diye konuştu.

Çukurova Belediyesi borcunun 90 milyon TL seviyesine kadar düştüğünü belirten Başkan Soner Çetin, "Bu büyük bir borç değil. Belediyelerde yıllık bütçe kadar olan borçlar olağan sayılıyor. Hatta bütçenin 1 buçuk katı bile doğal kabul ediliyor. Bizim borcumuz bütçemizin 4'te biri seviyesinde. Yani devede kulak. İnşallah bir gün karşısına geçip belediyemizin borcunun sıfırlandığını söyleyeceğim" şeklinde konuştu. - ADANA

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Soner Çetin, Çukurova, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çetin: 'İnşallah borcu sıfırlayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çetin: "İnşallah borcu sıfırlayacağız" - Son Dakika
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