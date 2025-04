Başkan Çetinkaya, Karabük Mahallesi\'nde Çalışmaları İnceledi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çetinkaya, incelemeler sırasında mahalle sakinleriyle birebir görüşerek talepleri dinledi.

Ziyaret çerçevesinde altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sosyal yaşam alanlarının geliştirilmesi ve ulaşım sorunlarına yönelik çözümler ele alındı. Belediye ekiplerinin bölgede sürdürdüğü hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çetinkaya, vatandaşların görüşlerini de dikkate alarak değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çetinkaya, Karabük'te her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Çetinkaya, "Karabük Mahallemizde hem devam eden çalışmalarımızı inceledik hem de vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini yerinde dinledik. Bizler, şehrin makamından değil, sokağın nabzından yol alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Her mahallemize eşit hizmet ulaştırmak, milletimizin taleplerine samimiyetle kulak vermek temel prensibimizdir. Çünkü biliyoruz ki bu şehirde atılan her adım, milletimizin duasıyla değer bulur." dedi.

Katılımcı, çözüm odaklı ve gönül belediyeciliğini esas aldıklarını vurgulayan Çetinkaya, Karabük'ün dört bir yanında durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - KARABÜK