Başkan Ceyhun: "Çinigaz'ın 'sayacınız sökülecek' ihbarnameleri geçersizdir" - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Çinigaz tarafından bir kaç gündür gönderilmekte olan 'Usulsüz kullanım nedeniyle aboneliklerin değiştirilmesi, aksi taktirde 3 gün içerisinde sayacınız sökülecektir' tarzındaki ihbarnameler şu an itibari ile geçersizdir" dedi.

Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "AK Parti milletvekillerimiz ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz istişareler neticesinde; mevzuatta değişiklik yapılana kadar usulsüz kullanım uygulamasının ertelenmesine karar verilmiştir. Kıymetli vatandaşlarımızdan kendilerine gönderilen ihbarnameleri dikkate almamaları önemle rica ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA