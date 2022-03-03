Başkan Ceyhun: "Çinigaz'ın 'sayacınız sökülecek' ihbarnameleri geçersizdir" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ceyhun: "Çinigaz'ın 'sayacınız sökülecek' ihbarnameleri geçersizdir"

03.03.2022 15:07
Başkan Ceyhun: "Çinigaz'ın 'sayacınız sökülecek' ihbarnameleri geçersizdir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Çinigaz tarafından bir kaç gündür gönderilmekte olan 'Usulsüz kullanım nedeniyle aboneliklerin değiştirilmesi, aksi taktirde 3 gün içerisinde sayacınız sökülecektir' tarzındaki ihbarnameler şu an itibari ile geçersizdir" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Çinigaz tarafından bir kaç gündür gönderilmekte olan 'Usulsüz kullanım nedeniyle aboneliklerin değiştirilmesi, aksi taktirde 3 gün içerisinde sayacınız sökülecektir' tarzındaki ihbarnameler şu an itibari ile geçersizdir" dedi.

Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "AK Parti milletvekillerimiz ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz istişareler neticesinde; mevzuatta değişiklik yapılana kadar usulsüz kullanım uygulamasının ertelenmesine karar verilmiştir. Kıymetli vatandaşlarımızdan kendilerine gönderilen ihbarnameleri dikkate almamaları önemle rica ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması 28 Şubat sürecine tepkiler 28 Şubat sürecine tepkiler

AK Parti, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ceyhun: 'Çinigaz'ın 'sayacınız sökülecek' ihbarnameleri geçersizdir' - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak'da var
15:00 Sevenleri Müslüm Baba'yı unutmadı: Ölüm yıldönümünde mezarının başında buluştular
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
14:52 İstanbullular 3 ayrı metroya kavuşuyor! 2022 yılı içinde açılacak
14:40 Bakan Lavrov, "Rusya nükleer silah kullanacak mı?" sorusunu cevapladı: Bu Batı'nın aklından geçen bir şey
14:39 Formula 1, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu
14:36 Enerji Bakanlığı ''Zeytin ağaçları kesilecek'' iddiasını yalanladı: Söz konusu değil
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ceyhun: "Çinigaz'ın 'sayacınız sökülecek' ihbarnameleri geçersizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement