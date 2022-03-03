AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Çinigaz tarafından bir kaç gündür gönderilmekte olan 'Usulsüz kullanım nedeniyle aboneliklerin değiştirilmesi, aksi taktirde 3 gün içerisinde sayacınız sökülecektir' tarzındaki ihbarnameler şu an itibari ile geçersizdir" dedi.
Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "AK Parti milletvekillerimiz ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz istişareler neticesinde; mevzuatta değişiklik yapılana kadar usulsüz kullanım uygulamasının ertelenmesine karar verilmiştir. Kıymetli vatandaşlarımızdan kendilerine gönderilen ihbarnameleri dikkate almamaları önemle rica ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Başkan Ceyhun: 'Çinigaz'ın 'sayacınız sökülecek' ihbarnameleri geçersizdir' - Son Dakika