Başkan Çolakbayrakdar, Bayramda Saha Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerine katkı sağlayan saha çalışanlarıyla bayramlaştı. İşçilerle tek tek bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ın her noktasında vatandaşların huzurlu bir bayram süreci yaşadığını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Karpuzatan mevkiinde bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesi'nde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Çalışanlara hitaben "Bayramınız mübarek olsun" diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, bayram-seyran demeden Kocasinan sakinlerine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Kocasinan'ın her bir noktasında hemşehrilerimiz huzurlu bir şekilde Ramazan Bayramı'nı geçirdiler. Bu süreçte emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin nerede hizmete ihtiyaç varsa orada görevini yerine getiren tüm çalışanlarımızın emeğine sağlık. Yaklaşık bin yedi yüz kişilik kadromuzla her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yüzlerini güldürmek için yoğun gayret gösteriyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle, bizler yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden büyük bir özveriyle görev yapıyorsunuz. Bu fedakarlığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini daha nice huzurlu bayramlar dileğinde bulunarak tamamladı. - KAYSERİ