Başkan Çolakbayrakdar: "Gece gündüz azimle çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar: "Gece gündüz azimle çalışıyoruz"

19.06.2022 12:32
Başkan Çolakbayrakdar: "Gece gündüz azimle çalışıyoruz"

Kocasinan Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayan 850 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki 4. Cadde'nin alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı.

Kocasinan Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayan 850 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki 4. Cadde'nin alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Asfalt çalışmalarını hem gündüz hem de gece yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir köşesinde kesintisiz hizmet ürettiklerini ve Kayseri için gece-gündüz büyük bir azimle çalıştıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'nin en işlek yerlerinden biri olan ve birçok noktayı birbirine bağlayan Eski Sanayi bölgesinde gece -gündüz demeden yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları büyük bir titizlikle hem gündüz hem de gece takip eden Başkan Çolakbayrakdar; "Yaklaşık bir aydır altyapı çalışmalarının devam ettiği Eski Sanayi bölgesinde asfaltlama çalışmalarına başladık. KASKİ, KCETAŞ, Kayserigaz ve telekomünikasyon gibi tüm alt yapı kurumları ile birlikte belli bir zaman diliminde çalışarak, bu aşamaya getirdik. Havayı hatlar yer altına alındı. Bölgenin doğalgaz tesisatı yapıldı ve alt yapıda gereken yenileme çalışmaları tamamlandı" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar'ın gece yaptığı açıklama da ise; "Kocasinan Belediyesi ekipleri, her alanda olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğümüz de sahada çalışmalarına devam ediyor. Eski Sanayi Bölgesindeki 4.caddede çalışmalarımızı tamamlıyoruz ve hafta başında esnaflarımız dükkanlarını aştığı zaman yenilenmiş bir alt yapısıyla birlikte kullanmaya başlayacaklar. Kocasinan'ımızın birçok bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla bu yazı dolu dolu geçireceğiz ve Kayseri'yi yenilemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alacağı bir Kocasinan sunmaya devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

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'Hedeflerimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız' 'Hedeflerimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız' Mustafa Şentop: 'Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun' Mustafa Şentop: 'Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun'
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Gece gündüz azimle çalışıyoruz' - Son Dakika

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