Başkan Çolakbayrakdar kar temizleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar kar temizleme çalışmalarını inceledi

11.03.2022 12:50
Başkan Çolakbayrakdar kar temizleme çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediyesi ekipleri, araç sahiplerinin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, araç sahiplerinin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar temizleme çalışmalarını takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mart ayında yağan karın şehre ayrı bir güzellik kattığını belirterek, bu doğal güzelliğin sadece anılarda iz bırakacak güzellikler olması adına çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarına başladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bugün, Kayseri kar ile uyandı ve her taraf bembeyaz oldu. 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu ve önümüzdeki günlerde de atasözünün devamı olan 'Kazma kürek yaktırır' gelmiş olacak. Bundan dolayı gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başladı. Kar, bereket demektir. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm önlemlerimizi önceden almıştık. Modern nilfix aracı, diğer araçlar ve kar küreğiyle, ana arterler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu hastane, sağlık ocağı, cami, duraklar ve kamu binalarının önünde kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir Kocasinan'da yaşamaları için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar kar temizleme çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar kar temizleme çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar kar temizleme çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar kar temizleme çalışmalarını inceledi

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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar kar temizleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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