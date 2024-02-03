Kayseri Cumhur İttifakı\'nın Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar

Kayseri Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Kocasinan Belediye Başkan Adayının, mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın olduğu açıklandı. 'Kocasinan'ın her bir köşesinde izimiz, eserimiz var' diyen Başkan Çolakbayrakdar, 9 yıl boyunca Türkiye'ye örnek ve tarihe geçen önemli projelere imza attıklarını vurgulayarak, yeni dönemde de ilçenin her bir mahallesini daha yaşanabilir bir Kocasinan haline getirmek için gönül birliğiyle hız kesmeden yola devam edeceklerini söyledi.
Kayseri'ye aşık birisi olarak bu şehri çok sevdiklerini ve şehirle bütünleşerek hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle yeni dönemde Kocasinan Belediye Başkanlığı için adaylığımız açıklandı. Adaylığım başta ülkemize, Kayseri'mize ve Kocasinan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütün çabamız, gayretimiz; bu şehirde yaşayan herkese layık olduğu güzel hizmetler yapabilmektir" dedi.
Seçimlerde sözün sahibi milletin karar vereceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 9 yıl boyunca Türkiye'ye örnek ve tarihe geçen önemli projelere imza attıklarını vurgulayarak, yeni dönemde daha güzel hizmetleri hayata geçireceklerinin altını çizdi. Yaptıkları hizmetlerle kubbede hoş bir seda bırakmak istediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "İlçemizde yaşayan 410 bin nüfusun hepsine el ele gönül gönüle daha güzel yatırımlar yapacağız. Kocasinan'a katacağımız çok güzellikler var. Allah mahcup etmesin. Vizyon projelerimizle Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız. Bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiller için çalışmaya üretmeye ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim, bizleri hem halk, hem de Hakk nezdinde kazananlardan etmesini diliyorum. Bizim için asıl olan, kubbede hoş bir seda bırakabilmektir".
Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin geleceğine yönelik büyük yatırımlar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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