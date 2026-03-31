Başkan Çolakbayrakdar: "Sıfır atıkla hem çevreyi koruyor hem ekonomiye katkı sağlıyoruz"
31.03.2026 12:56  Güncelleme: 12:58
karton atığını geri dönüştürerek 889 bin 867 ağacın kesilmesini önlediklerini ve bu çalışmalarla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladıklarını belirtti.

"Sıfır Atık Projesi"ne ve geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye'ye örnek olduklarını ve yüz binlerce ağaca can verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, 2017 yılında kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün küresel bir çevre hareketine dönüştüğü ve bu kapsamda toplam 90 milyon ton atığın geri kazanıldığı, bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandığı ifade edilmiştir. Kocasinan Belediyesi olarak biz de bu çerçevede yürüttüğümüz geri dönüşüm çalışmalarıyla son 10 yılda 889 bin 867 ağacın kesilmesini önledik ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladık."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği'nin (AGİD) 2022 yılı verilerine göre Kocasinan Belediyesi'nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atığı ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Teknolojiyle donatılmış Anadolu'nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV'de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olup, kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık haline gelen pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kağıt ve karton kutular tesisimizde işlem görüyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 10 yılda 47 bin 35 ton kağıt-karton atığını geri dönüştürerek 889 bin 867 adet ağacın kesilmesini önledik. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunabileceği bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Advertisement
