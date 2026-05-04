Başkan Çolakbayrakdar: "Topraklarımız rahmetle doydu, hasadımız bereketli olsun"

04.05.2026 13:01  Güncelleme: 13:02
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte kırsal mahallelerden Ebiç ve Bayramhacı'da düzenlenen şükür duasına katıldı. Yağışların bereketine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Şükürler olsun ki bu yıl kıştan itibaren topraklarımız suya doydu. Rabbim rahmetini üzerimizden eksik etmesin. Yağan yağmurlar bereket getirdi. İnşallah emekleriniz bol ve verimli bir hasatla karşılık bulur" dedi.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramhacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen 'Yağmur ve Şükür Duası Programı'na katılan Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Çiftçilerin emeklerinin bereketli bir hasatla karşılık bulması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar; "Çok kıymetli Ebiçli hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada onlarca yıldır bir gelenek olarak devam eden yağmur duası için, şükür duası için sizlerle bir aradayız. Şükürler olsun ki bu sene kıştan itibaren topraklarımız suya doydu. Allah rahmetini üzerimizden kesmesin. Çok güzel bir şekilde yağmur yağıyor, bereketle yağıyor. İnşallah sizin emekleriniz, ürünleriniz aynı şekilde bereketli bir şekilde hasada dönüşür. Bütün çiftçi kardeşlerimizin emekleri hasatta inşallah bereketli olur. Bu temenniyle bugün dua için sizlerle bir aradayız. Sofranız bereketli, afiyetiniz bol olsun diyorum. İnşallah hasat mevsiminde de bugün burada olduğumuz gibi bir arada olmak nasip olur" ifadelerine yer verdi.

Yağmur duasının bu yıl şükür duasına dönüştüğünü vurgulayan Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise; "Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Her zaman günlerimiz böyle güzel olsun. Evet, yağmur duası artık şükür duasına tebdil oldu bu sene. Maşallah çok güzel son 70 yılda belki bu kadar kar, yağmur yağmadı. Bereketli topraklarımız suya doydu, Allah'a bin şükür. Bizler bazen yağmuru bekleriz, ihtiyacımız olduğu için dua ederiz. Ama sadece sıkıntılı zamanımızda değil, nimete kavuşunca da dua eden bir toplumuz. Cenab-ı Hakk'a binlerce şükür olsun. Tarlalarımız bereketli olsun. Gönüllerimiz huzurla dolu olsun. Birlik beraberliğimiz hep bunun gibi daim olsun. Emeği geçen muhtarımıza, mahalle yönetimimize ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman gözünüzden yaş, duvarınızdan taş düşmesin. Allah'a emanet olun. Her daim güzellikler, huzur, mutluluk sizlerle, bizlerle, ülkemizle ve alem-i İslam'la beraber olsun" diye konuştu.

Program, yapılan duaların ardından vatandaşlarla sohbet edilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

