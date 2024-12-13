Kocasinan'da Geri Dönüşümde Öncü Araç - Son Dakika
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Kocasinan'da Geri Dönüşümde Öncü Araç

Kocasinan\'da Geri Dönüşümde Öncü Araç

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 2020 yılında hizmete sunulan ve Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile 2024 yılında bir milyon 720 bin 355 kilo ambalaj atığı ve toplamda ise 4 milyon 520 bin 555 kilo ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak,...

13.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:42
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 2020 yılında hizmete sunulan ve Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile 2024 yılında bir milyon 720 bin 355 kilo ambalaj atığı ve toplamda ise 4 milyon 520 bin 555 kilo ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağladıklarını ifade etti.

Sıfır Atık Projesi'ne yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; Türkiye'de ilk defa Kayserililere hizmet veren araç ile hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında örnek olan çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Hatırlanacağı üzere 2020 yılının Mayıs ayında Türkiye'de ilk defa hizmete sunduğumuz ikili toplama aracı ile kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa; Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine imkan sağlamaktadır. Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Yine Kayseri'de ilk olan geri dönüşüm aracını bünyemize kattık. Bu yeni araçla Kocasinan sakinlerimizin evlerinde toplanan ambalaj atıkları ile işyerlerinde toplanan ambalaj atıkları ayrıştırılmış şekilde topluyoruz. Bu aracın diğer araçlardan farklı özellikleri var. Özellikle malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemi olan bu araç, Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladı. Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme büyük katkı sağlayan son teknolojik donanıma sahip araç, ikili toplama sistemi ve fonksiyonel özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle kaynağından ayrıştırılmış olan evsel yağ atıkları, pil atıkları, ambalaj ve evsel atıklar olmak üzere geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı donatılarıyla toplama imkanı sunan araç ile dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. 'Güzel bir gelecek geri dönüşümle gelecek' mesajıyla ve farklı tasarımıyla göz dolduran araç, zamandan ve maliyetten de tasarruf sağlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Yönetim, Kocasinan, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, kayseri, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da Geri Dönüşümde Öncü Araç - Son Dakika

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