Başkan Çolakbayrakdar: "Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çolakbayrakdar: "Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz"

12.05.2022 12:39
Başkan Çolakbayrakdar: "Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz"

Kocasinan Belediyesi, Bağdat Caddesi'nden Ali İhsan Alçı Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor.

Kocasinan Belediyesi, Bağdat Caddesi'nden Ali İhsan Alçı Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor. Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesi ve park yapımıyla bölgenin değerine değer katacaklarını söyledi.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenip, çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, onların halı saha ve park talebini yerine getireceğini ifade etti. Öncelikle her zaman çocukların geleceği için çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte bölgenin ihtiyacı olan yeni büyük parklar, çevre düzenlemeleri ve yol yapım çalışmalarıyla daha da güzelleştireceklerini vurguladı. Şehrin altyapısını modernize ederek, geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kentsel dönüşüm alanı olan Yenidoğan Mahallemizdeki inşaatların tamamlanmasıyla birlikte çevre düzenlemesi, park yapımı ve yol yapım çalışmalarına en yakın zamanda başlayacağız. Kentsel dönüşümle hızlanan inşaat çalışmaları, trafik yoğunluğunu artırdı ve vatandaşların konutlarına oturmasıyla birlikte buranın yapılması zaruri oldu. İnşallah en kısa zamanda başlayacağımız yol yapım çalışmalarıyla trafik aksını rahatlatacağız. Yol çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi ve büyük parklar yapılacak. Yoğun trafiğin olduğu bölge olan burada, Bağdat Caddesi'nden Ali İhsan Alçı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlantıları sağlayacak olan etaplar tamamlanacak. Şehrin trafik yükünü kaldıran ana akslardaki trafik yoğunluğu da azalmış olacak. Bölgemizde başlatacağımız çalışmalarımızla bölgenin değerlenmesi anlamını taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kocasinan'a yakışır, Kayseri'ye yakışır bir değişim ve dönüşüm tamamlanmış olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, incelemelerinin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz

YORUMLAR
500
İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı Gaziantep çevreci üretimin merkezi olacak Gaziantep çevreci üretimin merkezi olacak İZMİR'DE ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM FUARI BAŞLADI İZMİR'DE ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM FUARI BAŞLADI

geri dönüşüm, Yenidoğan, Kocasinan, Bağdat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:31:48. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement