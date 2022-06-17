Başkan Demir istedi, Ardahan şantiyeye döndü - Son Dakika
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Başkan Demir istedi, Ardahan şantiyeye döndü

17.06.2022 14:14
Başkan Demir istedi, Ardahan şantiyeye döndü

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla harekete geçen iş makineleri ve ekipler şehirde çalışma yapmadık yer bırakmıyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla harekete geçen iş makineleri ve ekipler şehirde çalışma yapmadık yer bırakmıyor.

Haziran ayı ile birlikte sıcakların kısmen de olsa etkili olduğu Ardahan'da, belediye çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Cadde ve mahallelerde ekiplerce yürütülen bozuk yol ve kaldırım yenileme, onarım çalışmalarına Kura Nehri Yaşam Alanı'nda yapılan estetik dokunuşlar eşlik ediyor. Azerbaycanlı bir ressamın Kura Nehri yürüyüş yolunda taşkın önleme duvarlarına Ardahan'la ilgili öz değerleri nakşettiği sanatsal çalışmalar diğer belediye faaliyetleriyle beraber kamuoyunun beğenisini topluyor. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Demir istedi, Ardahan şantiyeye döndü - Son Dakika

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