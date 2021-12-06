Başkan Demir, "Maltepe etkinliğinde stantların boş olması, istenilen katılımın olmayışı bizleri üzdü" - Son Dakika

İstanbul'da 2-5 Aralık tarihleri arasında Maltepe sahili etkinlik alanında yapılan Erzurum Tanıtım Günlerine ilgi beklenilen seviyede olmadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyelerinin katılmadığı etkinlikte stantların boş kalması dikkat çekti.

Erzurum günleri kapsamında Erzurum'un turizm ve mutfağının tanıtılması planlanıyordu fakat ilçe belediyelerin etkinliğe katılmaması programın çok cılız geçmesine neden oldu.

Erzurum Tanıtım günlerine katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Başkan Yardımcıları Metin Barlak, Abdurrahman Şakiroğlu, yönetim kurulu üyeleri Barış Koç ve Uğur Altunkaynak gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Başkan Fuat Demir, "Erzurum'u İstanbul'da yaşamak adına geldiğimiz Maltepe etkinliğinde stantların boş olması istenilen katılımın olmayışı bizleri üzdü. İnşallah bundan sonraki Erzurum adına yapılacak olan tüm etkinlikler birlik ve beraberlik adına katılım daha fazla ve canlı olur. Erzurum'umuzu daha iyi tanıtırız" dedi. - ERZURUM