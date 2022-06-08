Başkan Demir, Vali Memiş'e tesbih hediye etti - Son Dakika
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Başkan Demir, Vali Memiş'e tesbih hediye etti

08.06.2022 09:11
Başkan Demir, Vali Memiş'e tesbih hediye etti

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İşadamı Fuat Demir Oltu'ya ve Oltu Taşına vermiş olduğu değerden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş'e koleksiyonluk Oltu taşı tesbih hediye etti.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İşadamı Fuat Demir Oltu'ya ve Oltu Taşına vermiş olduğu değerden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş'e koleksiyonluk Oltu taşı tesbih hediye etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş muhteşem işçiliği olan Oltu Taşı tesbih için Fuat Demir'e teşekkür etti. Başkan Demir: 'Erzurum Valimiz sayın Okay Memiş, Oltu için gece gündüz fedakarca çalışıyor. Oltu taşını deyim yerinde ise level atlattı. Oltu taşına çok önem veriyor. Sayesinde dünyaya tanıtacağız bende çam sakızı çoban armağanı olarak iyi bir ustanın ellerinde yapılmış güzel bir tesbih hediye ettim' dedi. - ERZURUM

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Vali Memiş, 'Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım' Vali Memiş, 'Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım'
Kaynak: İHA

Okay Memiş, Fuat Demir, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Demir, Vali Memiş'e tesbih hediye etti - Son Dakika

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