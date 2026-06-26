Başkan Demirtaş, sanayi esnafıyla buluştu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Sanayi Sitesi esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında sanayi esnafıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Demirtaş, ilçede devam eden yatırım ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Esnafın talep, öneri ve görüşlerini birinci ağızdan dinleyen Demirtaş, ortak akılla hizmet üretmeye önem verdiklerini ifade etti.

Kendilerini güler yüz ve misafirperverlikle karşılayan sanayi esnafına teşekkür eden Başkan Demirtaş, tüm esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diledi. - KÜTAHYA