Başkan Dere, koltuğunu Taha'ya devretti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Dere, koltuğunu Taha'ya devretti

23.04.2026 18:59  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Taha Soysal'a emanet etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Taha Soysal'a devretti. Başkan Dere tarafından kapıda karşılanan minik başkana çeşitli hediyeler takdim edildi. Temsili olarak başkanlık görevini üstlenen Soysal, belediye tesislerinden biri olan Kahve Otağı'nda 23 Nisan'a özel olarak çocuklara ücretsiz ikram yapılması talimatını verdi. Talimat doğrultusunda uygulama hayata geçirildi.

Taha, ayrıca çocuk oyun alanlarının artırılması, sosyal etkinliklerin çoğaltılması ve çevre düzenlemelerine daha fazla önem verilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Muhsin Dere, 23 Nisan

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 19:05:18. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.