Başkan Dilsiz Düğün ve Sünnet Cemiyetlerine Katıldı

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, katıldığı çeşitli düğün ve sünnet cemiyetleriyle hemşerilerinin mutluluklarına ortak oldu.

Meclis üyeleriyle birlikte katıldığı organizasyonlarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Dilsiz, ailelerin sevinçlerine ortak olarak iyi dileklerde bulundu. Osmaneli'nde Nilsu Bingül ile Onur Armut'un düğününe, Bilecik'te ise Burcu Esentürk ile Deniz Bozan'ın nikah törenine katılan Başkan Dilsiz, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Ayrıca Bayırköy'ün sevilen ailelerinden Bay kardeşlerin oğulları Yağız ve Asaf'ın sünnet eğlencesine de iştirak eden Dilsiz, çocuklara sağlıklı ve başarılı bir gelecek temennisinde bulundu. - BİLECİK