Başkan Dinçer: "Ortak akıl ile şehrimizi beraber yönetiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Dinçer: "Ortak akıl ile şehrimizi beraber yönetiyoruz"

29.03.2022 15:44
Başkan Dinçer: "Ortak akıl ile şehrimizi beraber yönetiyoruz"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek belediye projelerini gezdi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek belediye projelerini gezdi. 2022 yılı yatırım planları hakkında istişarede bulunan Belediye Başkanı Dinçer, muhtarlardan gelen talepleri dinleyerek çözüm üretti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye ait Piramit Kafe Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Muhtar Buluşmaları programında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Dinçer, şehirde sürdürülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Dinçer, tamamlanıp Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilen Sevgi Evleri projesini ve çalışmaların hala devam ettiği Kalanlar Millet Bahçesi ve Bedir Muhtar Külliyesi'ni beraber gezdi. Yapılan yatırımları değerlendiren ve yapılacak hizmetlerle ilgili talepleri dinleyen Başkan Dinçer, muhtar buluşmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak hizmetlerin şehrin her noktasına eşit ulaşmasına özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Dinçer, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Muhtarlarımız, bizlerin en büyük yardımcıları konumundalar. Sizler mahallelerinizdeki eksiklikleri, ihtiyaçları bizlere ilettiğiniz için fikir ve görüşlerinizi önemsiyoruz. Bizlerin ortak bir amaç var; birlikte Aksaray'a hizmet etmek. Muhtarlarımız aracılığı ile şehrimizi ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen proje sahalarına giderek muhtarların fikirlerini alan Başkan Dinçer, her daim muhtarlarla sağlıklı bir iletişim kurmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Dinçer, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda, muhtarlar adına söz alan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ, Aksaray'a kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Dinçer'e teşekkür plaketi takdim etti. - AKSARAY

Başkan Dinçer: Ortak akıl ile şehrimizi beraber yönetiyoruz
Başkan Dinçer: Ortak akıl ile şehrimizi beraber yönetiyoruz

YORUMLAR
500
Kapı kapı gezip imsakiye ve lokum dağıttı Kapı kapı gezip imsakiye ve lokum dağıttı Melikgazi'de kırsal kesim mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı Melikgazi'de kırsal kesim mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı

Evren Dinçer, Aksaray, Yatırım, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Dinçer: 'Ortak akıl ile şehrimizi beraber yönetiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
15:39 HDP'li Pervin Buldan: Millet kuru ekmek bulamıyor, o manda yoğurdu yiyin diyor!
15:30 16 kadını saatlik veya gecelik fuhuşa zorlayan çete çökertildi!
15:16 Demir çelik işçisinin feci sonu: Kendisini evinin doğal gaz borusuna asmış!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
15:12 Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'ya veda: Gözyaşlarıyla uğurlandı!
15:10 Trabzon derbisi öncesi Beşiktaş antrenmanını taraftara açtı: Biletler 1 lira
15:10 CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak
15:06 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:57:10. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Dinçer: "Ortak akıl ile şehrimizi beraber yönetiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement