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Başkan Dinçer üniversite öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Dinçer üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

16.12.2021 11:36
Başkan Dinçer üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, düzenlenen kahvaltı programında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, "Geleceğin teminatı siz gençler, yarınları sizler inşa edeceksiniz.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, düzenlenen kahvaltı programında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, "Geleceğin teminatı siz gençler, yarınları sizler inşa edeceksiniz. Bakış açınız bizler için önem taşıyıp yapacağımız projelerde bizlere kaynak oluyor" dedi.

Bir kafede düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, KYK Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Harun Koç, KYK müdürleri, öğrenci konsey temsilcileri, öğrenci topluluk başkanları, üniversitenin değişik kademelerinde akademik eğitimlerini sürdüren öğrenciler katıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer konuşmasında, "Davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pandemi öncesinde fakülte kantinleri ve yurtları ziyaret ediyor, sizlerle daha sık bir araya geliyorduk. Sizlerin beklenti ve taleplerini alarak belediye olarak sizlere nasıl yardımcı olabiliriz, bunların çabası içerisindeyiz. Öğrencilik hayatı 2, 4 ya da 5 yıl çok hızlı geçer. Ama eğitim alınılan şehir asla unutulmaz. Sizler misafirsiniz, birçoğunuz memleketlerinize tekrardan dönecek. Biz de bu bağlamda gençlere yönelik çalışmalar yapıyor, Aksaray'da nasıl verimli zaman geçirebilirsiniz diye çalışıyoruz. Etrafınızdakilere sorarsanız göreceksiniz ki okudukları dönemdeki belediye başkanlarını hatırlarlar. Çünkü belediye başkanlarıyla bir irtibatları, ünsiyetleri olmuştur. Zihinlerinde bir yer etmiştir. Bizler de sizin anılarınız da iyi bir yer edinmek istiyoruz" dedi.

Gençlere her zaman öncelik verdiğine dikkat çeken Başkan Dinçer, makam ve mevkilerin geçici olduğunu dile getirerek görev süresince güzel iz bırakmanın önemine vurgu yaptı. Belediye Başkanı Dinçer, bulunulan makamların emanet olduğunun altını çizerek bu makamların gençlere devredileceğini işaret etti.

"Gençlere yönelik çalışmalarımızdan ötürü ödül aldık"

Aksaray Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalardan ötürü Gençlik Festivalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldıklarını kaydeden Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Cumhurbaşkanımız tarafından da geçtiğimiz ay sosyal medya hesaplarımızı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Aksaray Belediyesi olarak gençlere yönelik yaptığımız çalışmalardan ötürü 'Gençler İçin En İyi Bilim ve Fenni' ödülü aldık. Cumhurbaşkanımız ödülü takdim ettiler. Bilime meraklı gençlerimizi sizlerin aracılığı ile bilim merkezimize davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Dinçer, gençlerin ilgi gösteriyi projelerden örnek vererek, "Bizler belediye olarak bisiklet yolu yaptık, bisiklet istasyonları kurduk. Gençlik ve Bilim Merkezimizi açtık. Bölgemizin en güzel bilim merkezlerden biri. Gelen misafirlerimizin hepsi beğeniyor ve takdir ediyor. Bilim merkezimizi ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Orada güzel faaliyetler, organizasyonlar oluyor. Sizden gelen bir talep olur onu değerlendiririz. Eğitim veririz, toplantılarınız olur. Bir katkınız olur, orada gönüllü çalışan arkadaşlarımız var. Kitap konakları ile ilgili bir millet kıraathanesi açtık. Mahallelerimizde yaptığımız 3 tane kitap konağımız var, inşaat çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda hizmete açıyoruz. Gezi programlarımız var yine gençlere yönelik. Talep ve isteklerinizi arkadaşlar bizlere iletiyor. Sizlerin düzenlediği programlara davet geldiği zaman mümkün olduğunca katılmaya özen gösteriyorum" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Başkan Dinçer üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
Başkan Dinçer üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
Başkan Dinçer üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Aslan Yıldız, Evren Dinçer, Üniversite, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Dinçer üniversite öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika


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