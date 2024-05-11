Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü\'nü kutladı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hayatımızın her döneminde sevgisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz değerli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sonsuz bir sevginin ve şefkatin simgesi olan, evlatlara her koşulda destek çıkan annelerimiz en kıymetli varlıklarımızdır. Kaç yaşında olursak olalım doğduğumuz ilk andan itibaren annelerimiz en büyük dayanağımızdır. Yeri geldiğinde dost, yeri geldiğinde sırdaş olan, sevgisi ve ilgisiyle yaşamımızı şekillendiren saygı değer annelerimize olan saygımız sonsuzdur. Varlıklarıyla hayatımıza anlam ve renk katan, sevgi dolu yürekleriyle evlatlarına rehber olan, onların ülkelerine faydalı birey olarak yetiştiren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez.

Yanlarında huzur bulduğumuz, sonsuz sabır, şefkat ve iyiliğin sembolü değerli annelerimizi, sadece Anneler Günü'nde değil her zaman hatırlamalı, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermeliyiz. Onların deneyimleri ve tecrübeleri ile geleceğe umutla bakmayı ve mücadele etmeyi, bir işin en doğrusu ne ise onu yapmayı öğrendik. Her zaman başımızın tacı olan annelerimiz sevgilerin en yücesine layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle şehit ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere bütün annelerimizin gününü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve aramızdan ayrılmış olan tüm annelerimizi de saygı ve rahmet ile anıyorum" - DENİZLİ