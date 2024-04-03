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Başkan Doğan ikinci dönem için mazbatasını aldı

DENİZLİ - Merkezefendi Belediye Başkanlığı yarışında seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Adayı ve mevcut başkan Şeniz Doğan mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli ve İdari Genel Seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak kazanan CHP'li Şeniz Doğan oldu. Merkezefendi İlçe Seçim Kurulu binasında düzenlenen törenle Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mazbatasını Merkezefendi İlçe Seçin Kurulu Başkanı Hakim Serdar Ulutürk'ten aldı. Başkan Doğan ile birlikte 26 CHP'li belediye meclis üyesi de mazbatalarını aldı. Mazbata töreninde yoğun vatandaş kalabalığı olması da dikkatlerden kaçmadı.

"Merkezefendi ittifakında olan herkese çok teşekkür ediyorum"

2019 yılından itibaren Merkezefendi ittifakını kurmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Doğan, "Merkezefendi ittifakında olan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı öyle bir şey ki siyasetin, ideolojinin üzerinde bir makam. 5 yıl boyunca halkçı belediyeciliği Merkezefendi de uygulamaya çalıştık. Yeni dönemde hiç kimseyi ayırt etmeden, herkesi kucaklayarak, eşit hizmet götürerek belediyecilik anlayışımızı devam ettireceğiz. En yakın rakibimize yüzde 26 fark atarak bu seçimi bitirdik. Bizler omuzlarımızdaki sorumluluğun farkındayız. Daha çok çalışacağız" dedi.