Başkan Doğanca’nın acı günü

Aydın'da Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın annesi hayatını kaybederken, Mürşide Doğanca'nın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Didim'deki evlerinde fenalaşmasının ardından tedavisi için Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 4 çocuk annesi 83 yaşındaki Mürşide Doğanca sevenlerini üzdü. Mürşide Doğanca için bugün öğle namazına müteakip Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından da Aydınoğlu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Merhum Doğan'ın eşi Kamil Doğanca başta olmak üzere oğlu Belediye Başkanı Uğur Doğanca, merhumenin çocukları, Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen, çevre ilçelerin belediye başkanları, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, STK temsilcisi, Kuyucak kurum amirleri ve müdürleri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri kabul eden başkan Doğanca ve aile yakınları, acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.