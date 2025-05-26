Başkan Dursun Etnospor'u ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Başkan Dursun Etnospor'u ziyaret etti

Başkan Dursun Etnospor\'u ziyaret etti
26.05.2025 15:01  Güncelleme: 15:08
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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçi akınına uğradı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçi akınına uğradı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, alanı ziyaret ederek Sultangazili güreşçilerin müsabakalarını izledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etnospor Kültür Festivali'ne; Okçuluk, binicilik, kökbörü, mangala, mas güreşi ve geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra oba kültürünü yaşatan çadır yapıları, etnik müzikler, halk dansları, el sanatları atölyeleri ve yöresel mutfak stantlarıyla farklı coğrafyalardan birçok sporcu katıldı.

Sultangazi sporun öncüsü olacak

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da festival alanını ziyaret ederek Sultangazili sporcularla bol bol sohbet etti. Sultangazili sporcuların gösterileri, izleyenlerden de tam not aldı. Başkan Dursun; "Okçuluktan atlı sporlara, güreşten kültürel mirasımıza uzanan geniş yelpazesiyle; köklerimizden geleceğe uzanan değerlerimizi yaşatan bu büyük organizasyonda, hem belediye standımız hem de sporcularımızla yerimizi aldık. Standımızı açarak belediyemizi ve yaptığımız çalışmalarımızı katılımcılara tanıttık. Sporcularımız da buradaki gösterileriyle bizlere büyük gurur yaşattı. Biz sporda çok güçlü ve emin adımlarla ilerleyen bir ilçeyiz. 23 branşta gençlerimize eğitimler veriyoruz. Geleneksel güreşte oldukça iddialıyız. Geleneksel güreşte bizleri temsil eden sporcularımızın da bir kez daha başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultangazili Sporcularla

Alanı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazili minik pehlivanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 7. Etnospor Kültür festivali, bu yıl da sporcuların unutulmaz gösteriyle hafızalara kazındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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