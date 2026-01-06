Başkan Dursun: "Gönüllere dokunmak önceliğimiz" - Son Dakika
Başkan Dursun: "Gönüllere dokunmak önceliğimiz"

Başkan Dursun: "Gönüllere dokunmak önceliğimiz"
06.01.2026 16:09  Güncelleme: 16:33
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gece gündüz demeden her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya geliyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gece gündüz demeden her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Dursun, vatandaşlarla da bol bol sohbet ediyor.

Gönül Belediyeciliği esasıyla durmadan çalışan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek sokağın nabzını ölçüyor. Belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ihtiyaçları da tespit ediyor. Yolda gördüğü komşularıyla sohbet eden Başkan Dursun, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları da bilgilendiriyor.

Başkan Dursun'dan Esnaf Ziyareti

Sultangazili esnafı yalnız bırakmayan Başkan Dursun, onları işyerlerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinliyor. Başkan Dursun, çay ikramlarını da geri çevirmiyor.

Belediyecilik Gönül işi

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun "Göreve geldiğimiz günden bu yana dur durak bilmeden hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere söylediği gibi belediyecilik gerçekten bir gönül işi. Bizler bu yola kalbimizi, gönlümüzü koyduk. Vatandaşımızın gönüllerine dokunmak, onlarla gönül bağı kurmak için sık sık bir araya geliyoruz. Esnafımızı sık sık geziyor, vatandaşlarımızın varsa talep ve önerilerini dinliyoruz. Bu güzel şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Komşularımızın fikirleri bizler için çok değerli. Sultan Şehir hedefimize komşularımızla birlikte yürüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

