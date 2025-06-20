Başkan Dursun, Öğrencilerin Karne Heyecanını Paylaştı - Son Dakika
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Başkan Dursun, Öğrencilerin Karne Heyecanını Paylaştı

Başkan Dursun, Öğrencilerin Karne Heyecanını Paylaştı
20.06.2025 16:04  Güncelleme: 16:08
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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karne hediyeleri takdim etti ve tatilde bol bol kitap okumalarını önerdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, miniklerin karne heyecanına ortak oldu. Sultangazi İlkokulu'nda öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Dursun, çocuklara iyi tatiller dilerken bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona ererken öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sultangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaştı. Öğrencileri sınıfında ziyaret eden Başkan Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, okul müdürleri ve öğretmenlerle birlikte çocukların karnelerini takdim etti. Öğrencilerle aynı sırayı paylaşarak bol bol sohbet etti.

"Bol bol okuyun"

Tatilin verimli geçirilmesi gerektiğinin önemine değinen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun," Yine su gibi geçen bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Güzel bir tatil sizleri bekliyor. Tatili en iyi şekilde geçirmenizi, bol bol eğlenmenizi ama okumayı da ihmal etmemenizi temenni ediyorum. Okumak kadar insanı geliştiren bir şey yoktur. Tatil demek eğlence demek ama kendinizi geliştirmeyi de ihmal etmeyin. Bizler belediye olarak sizlerin hep yanındayız. Geleceğe güvenle bakabilin diye sizlere yeni alanlar açmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Dursun, Öğrencilerin Karne Heyecanını Paylaştı - Son Dakika

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