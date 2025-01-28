Başkan Ekinci, Bebek Kütüphanesi'nde Masal Okudu

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Başkan Ekinci, Bebek Kütüphanesi'nde miniklere masal okudu

YOZGAT - Sorgun Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ndeki masal saatinde Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, minikler için masal okudu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan, İl Kültür Müdürlüğü ve Sorgun Belediyesi iş birliği ile hizmet veren Sorgun Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, yoğun talep görüyor. 0-6 yaş kategorisindeki çocuklar için hizmet veren kurum her gün pek çok çocuğun ziyareti ile dolup taşıyor. Her gün ayrı etkinliğin yapıldığı kütüphanede Başkan Ekinci, minikler için masal okudu. Masalı ilgiyle dinleyen çocuklar, masal hakkındaki soruları cevapladı.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin faaliyete geçtiğini belirten Ekinci "Annelerimiz çocuklarıyla beraber buraya geliyorlar. Hem zaman geçiriyorlar hem de kütüphaneyi çocuklara sevdiriyorlar. Bugün ilk defa 'masal saati' uygulaması yaptık. Bundan sonrakinde daha profesyonel şekilde masal okuyan veli veya öğretmenlerimizden yardım alarak yapacağız. Sorgun'daki aile ve çocuklara hayırlı olsun. Amacımız her zamanki gibi gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerimize hizmet etmek" dedi.

Kütüphane sorumlularından öğretmen Tuğba Özdemir kütüphanenin içeriği hakkında bilgi verdi. "Çocukların motor ve yaş gelişim becerilerine yönelik etkinlikler yapıyoruz. Yaşları ayrı ayrı gruplara ayırdık. Ücretsiz hizmet veriyoruz. Katılmak için önce kütüphaneye kayıt olmak gerekiyor. Etkinliklerin dışında da veliler çocuklarıyla saatlik oyun oynayabilir. Burada amacımız çocukların bebeklikten itibaren kitaplarla tanışması. Sorgun'da böyle bir kuruma ihtiyaç vardı. İkinci kütüphane talebinde bulunanlar da oluyor. Taleplerin çok olması bizim için de iyi oluyor. Velilerimiz bu hizmetten memnunlar. Başkanımıza teşekkürlerini iletiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ziyaretçilerinden Sümeyye Çalışkan "Öğretmenim. Yarıyıl tatili dolayısıyla ailemi ziyarete geldim. Sorgun'da böyle bir yer açılmışken çocuğumu getirmek istedim. Çok memnun kaldık. Sorgun'a gereken bir yermiş. Bireysel oynadık. Oyun çeşitliliği fazla. Yakınlarıma tavsiye ederim. Çok beğendik" dedi.

Öğrenci velilerinden Cennet Gülek ise, "4 yaşındaki çocuğumu getirdim. Oyun alanı, masal etkinliği gibi etkinliklere katıldık. Bütün hizmetlerden memnunuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bunun gibi bir tane daha kütüphane açılırsa çok memnun olacağız" cümlelerini kullandı.