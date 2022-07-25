Başkan Elçin, İsmet Acar'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı Verdi - Son Dakika
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Başkan Elçin, İsmet Acar'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı Verdi

25.07.2022 18:01
Başkan Elçin, İsmet Acar'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı Verdi

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ile birlikte yardımsever iş insanı İsmet Acar’ı Bodrum’da ziyaret etti.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ile birlikte yardımsever iş insanı İsmet AcarBodrum'da ziyaret etti.

Kafkasör Yaylasında 82.835 m² arena alanın Artvinliler adına Artvin Belediye Başkanlığının satın alması için vermiş olduğu karşılıksız nakit bağış ve Artvin il geneline yapmış olduğu karşılıksız yardımlar için hayırsever iş insanı İsmet Acar'a, Artvin Belediye Meclisinin 02/06/2022 tarih ve 48 sayılı kararı ile verilen Fahri Hemşerilik Beratını, Başkan Elçin takdim etti.

Elçin, Artvin il geneline yapmış olduğu karşılıksız maddi-manevi katkılar ve Artvinlilere vermiş olduğu değer nedeniyle İsmet Acar'a teşekkürlerini ilettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: ANKA

Demirhan Elçin, İsmet Acar, Bodrum, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Elçin, İsmet Acar'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Elçin, İsmet Acar'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı Verdi - Son Dakika
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