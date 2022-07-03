Başkan Ellibeş: "Krizin etkisi altında milletimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Ellibeş: "Krizin etkisi altında milletimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz"

03.07.2022 10:28
Başkan Ellibeş: "Krizin etkisi altında milletimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, küresel krizin oluşturduğu yüksek enflasyon altında vatandaşların ezilmesine müsaade etmediklerini, yeni asgari ücret dahil birçok adımın büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturmak için atıldığına dikkat çekti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, küresel krizin oluşturduğu yüksek enflasyon altında vatandaşların ezilmesine müsaade etmediklerini, yeni asgari ücret dahil birçok adımın büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturmak için atıldığına dikkat çekti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Yunus Pehlevan ve iş adamlarıyla ile bir araya geldi. Ekonomiyi ve hükümet çalışmalarını değerlendiren Ellibeş, küresel ekonomik krize rağmen Türkiye'de çarkların dönmeye devam etmesinin önemine dikkat çekti. Ellibeş, "Türkiye'de sevindirici gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Elbette küresel kriz ve dalgalanmalardan vatandaşımızın nasıl etkilendiğini biliyoruz ve buna göre tedbirler almaya devam ediyoruz. Birçok ülkede üretim ve ihracat durma aşamasına gelirken, en gelişmiş Avrupa ülkeleri ve ABD'de kimi zaman tüketim mallarında kıtlık yaşandığını izlerken, Türkiye hem ekonomisini canlı tutmak, hem de çalışanını bu krizin altında ezdirmemek adına çok önemli adımlar atıyor. Küresel krizin oluşturduğu yüksek enflasyon altında vatandaşların ezilmesine müsaade etmedik. Yeni asgari ücret dahil birçok adım, büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturmak için atılıyor" dedi.

"Türkiye tarihinde rekor sayılabilir"

Ellibeş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Türkiye tarihinde rekor sayılabilecek 5 bin 500 TL olan yeni asgari ücret bu müjdelerin başında geliyor. Yılbaşında yapılan zammın ardından, ara dönemde gelen bu yeni düzenlemelerle çalışanı, emeklisi, işçisi ve memuruyla vatandaşımız bu krizde devletinin bir kez daha yanında olduğunu, krizin etkileri altında milletimizin ezilmesine müsaade edilmeyeceğini gördü. Muhalefet içi boş vaatler, popülist söylemlerle milletimizin aklı karıştırmak, yanlış bilgilerle doldurmak istese de, resmi veriler ülkemizi daha iyi günlerin beklediğini ve bunu da bu ortamda sergilediği performansla yine yaparsa AK Parti'nin yapabileceğini göstermektedir. Cari dengede, yılın ilk dört ayında, enerji ve altın hariç ekonomimiz 37 milyar doların üzerinde fazla verirken, haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 oranında artarak 23 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 30 artarak 54 milyar 950 milyon dolara ulaştı. İhracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 74,14'e yükseldi. Enerji hariç tutulursa bu oran yüzde 93,4'e çıktı. Böylesi bir kriz ortamında TL ile ihracat yaptığımız ülke sayısının 164, TL ile ihracat yapan firma sayımızın da 6 bin 703'e yükseldiğini özellikle belirtmekte isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat ifade ettiği gibi bütün bunları milletimizle birlikte başardık, başarıyoruz. Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda hazır hale getirmek için mücadele ediyoruz" - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Ellibeş, AK Parti, Kocaeli, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ellibeş: 'Krizin etkisi altında milletimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' - Son Dakika

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