Başkan Er, temel atma töreninde beton dökümünü durdurdu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren Mescid-i Aksa Camisi'nin temel atma töreninde inşaatta tespit ettiği teknik eksiklikler nedeniyle beton dökümünü durdurdu. Törende yüklenici firmayı uyaran Er, eksiklikler giderilmeden beton dökülmesine izin vermedi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, inşaat sahasında yaptığı incelemede zemin hazırlığı ve demir donatılarında teknik eksiklikler bulunduğunu belirledi. Mühendislik geçmişi bulunan Er, uygulamanın mevcut haliyle deprem yönetmelikleri ve mühendislik kriterlerine uygun olmadığını ifade ederek yüklenici firmaya müdahalede bulundu.

Törende yaptığı uyarıda beton dökümünün durdurulmasını isteyen Başkan Er, "Biz de mühendis olduğumuz için inşaattan anlarız. Bu şekilde beton dökmeyin. Bunun zeminini toparlayın, demirlerini düzenleyin. Beton dökülecek hale getirin, ondan sonra dökün. Sen yüklenici firmasın, bunun böyle beton atılmayacağını bilmen lazım. İşi başından itibaren sıkı tutalım. Fen İşleri'nden arkadaşlar hızlı bir şekilde gelsin. Biz açılışımızı yapalım ama lütfen beton dökmeyin" dedi.

Başkan Er'in talimatı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı teknik ekipler şantiyeye sevk edildi. Resmi temel atma programı sembolik olarak gerçekleştirilirken, teknik eksiklikler giderilinceye kadar beton döküm işlemi durduruldu.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Er, deprem bölgesinde inşa edilen her yapının en yüksek güvenlik standartlarına uygun olması gerektiğini belirterek, "Bizim için önemli olan sadece bina yapmak değil, yaşadığımız asrın felaketinden sonra depreme dirençli ve sağlıklı yapılar inşa etmektir. Kaynarca Mahallemizdeki Mescid-i Aksa Camisi'nin beton dökümü konusunda yüklenici firmaya gerekli uyarıları yaptık. Belediyemizin teknik ekiplerinin kontrolünde eksiklikler giderilecek, ardından beton dökümü gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Er'in müdahalesinin ardından belediye teknik ekipleri tarafından sahada inceleme ve revizyon çalışması başlatılırken, zemin hazırlığı ve demir donatıların ilgili standartlara uygun hale getirilmesinin ardından beton dökümüne yeniden izin verileceği bildirildi. - MALATYA