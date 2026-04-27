Başkan Er, dolu afetinden zarar gören ilçeleri ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, dolu yağışından etkilenen ilçelerde üreticilerle bir araya geldi. Başkan Er, "Dolu afetinden zarar gören yerlerin envanterini çıkaracağız. Elde edeceğimiz verileri ilgili mercilere ileteceğiz. İnşallah üreticimizin yaralarını hep birlikte saracağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberindeki heyetle pazar günü etkili olan dolu yağışı nedeniyle kayısı ağaçlarının zarar gördüğü ilçeleri ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Malatya'da sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı Yazıhan, Hekimhan, Kuluncak, Darende ve Akçadağ ilçelerinde kayısı ağaçları, çiçek ve domurlara büyük zarar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, dolu yağışı nedeniyle zarar gören ilçeleri ziyaret ederek, zararın boyutuyla ilgili bilgi aldı. Başkan Er ilk ziyaretini Hekimhan ilçesine gerçekleştirdi. Güzelyurt Mahallesinde kayısı bahçelerinde inceleme yaparak, üreticilerden zararın boyutuyla ilgili bilgi alan Başkan Er, hasar tespitinin sürdüğünü ve bir rapor hazırlanacağını ifade etti.

"Bu süreçler gerçekten çok zorlu süreçler"

Yaşanan afetin ardından sahaya inerek çalışmalara başlandığını aktaran Başkan Er, "Geçen sene herkes heyecanlanmıştı 12 Nisan'da zirai don meydana geldi. Bu sene 'iyi gidiyor' dedik, bu kez de dolu vurdu. Şu anda bir durum değerlendirmesi yapacağız. Valimiz, Tarım ve Orman İl Müdürümüz ve ilgililerle bir görüşme yaptık. Elimizde bir tespit var ama yapılan çalışma sonrası ortaya bir envanter çıksın tam olarak zarar ziyanı göreceğiz. Sonrasında ilgili yerlere ileteceğiz. Bu süreçler, çok zor süreçler. Geçen sene yaşanan zirai donda zarar gören üreticilerimizin zararlarını Cumhurbaşkanımız karşıladı. Bu sene de ne yapacağımıza bakacağız. Hasar tespitleri yapılıyor" dedi.

Başkan Er daha sonra Kuluncak ilçesi Yenimahalle'de kayısı bahçelerinde inceleme yaparak, üreticilerden bilgi aldı. Programları iptal ederek dolu yağışının verdiği zararı yerinde görmek istediklerini kaydeden Başkan Er, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yapacağı tespitleri ilgili yerlere ileteceklerini söyledi. Başkan Sami Er, sonrasında Darende ilçesi Ozan Mahallesinde zarar gören kayısı bahçelerinde incelemede bulundu.

"İyi bir rekolte bekliyorduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl 11 Nisan'da ciddi bir zirai don hadisesi yaşamıştık. Maalesef ürünümüzün neredeyse tamamı zarar gördü. Öyle ki bırakın kayısıyı, yiyecek bir meyve dahi kalmamıştı. Bu yıl ise umutluyduk, iyi bir rekolte bekliyorduk. Ancak ne yazık ki yeniden bir afetle, dolu yağışıyla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

"Elde edeceğimiz verileri ilgili mercilere ileteceğiz"

Pazar günü etkili olan dolu yağışının Yazıhan'ın bir kısmı, Hekimhan, Kuluncak, Darende ile birlikte Yazıhan ve Akçadağ'da kısmi hasarlara yol açtığını aktaran Başkan Er, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz ve Tarım ve Orman İl Müdürümüzle sürekli temas halindeyiz. Bugün de Ziraat Odası Başkanımız, Genel Sekreterimiz, tarımsal hizmetlerden sorumlu genel sekreter yardımcımız, daire başkanımız ve tarım komisyonu üyelerimizle birlikte sahaya indik. Hasar gören ilçelerimizi ziyaret ettik, çiftçilerimizi bahçelerinde dinledik ve durumu yerinde inceledik. Hasarın oranı henüz net değil. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerimiz sahada gerekli çalışmaları yürütüyor. Dolu yağışının ardından hemen başlayan bu çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah raporlar ortaya çıktığında hasarın boyutunu da net bir şekilde paylaşacağız. Geçtiğimiz yıl yaşanan don afetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı destek hepimizin malumudur. Sigortası olmayan üreticilerimizin dahi zararlarının karşılanması noktasında çok önemli bir adım atılmıştı. Bu vesileyle bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi önceliğimiz, bu yılki dolu afetinden zarar gören bahçelerimizin envanterini doğru bir şekilde çıkarmaktır. Ziraat odalarımız ve belediyemizin tarımsal birimleriyle birlikte, Valiliğimiz ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda hasar tespitlerini tamamlayacağız. Elde edeceğimiz verileri ilgili mercilere ileteceğiz. İnşallah üreticimizin yaralarını hep birlikte saracağız. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Devletimiz her zaman üreticimizin yanında"

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, "Dün etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle Arguvan, Yazıhan, Darende, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerimizde ciddi hasar meydana geldi. Daha önce 11 Nisan'da yaşanan don olayında da Malatya genelinde kayısı üretimi büyük ölçüde zarar görmüştü. Bugün yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin her zaman üreticimizin yanında olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da sahada birebir incelemelerde bulunduğunu görmek bizlere umut veriyor. İnşallah yaralar en kısa sürede sarılacaktır" dedi.

"En büyük desteği büyükşehir belediye başkanımızdan aldık"

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ile birlikte Hekimhan, Kuluncak ve şu anda da Darende'deyiz. Rabbim bir daha yaşatmasın; geçtiğimiz yıl yaşanan don felaketinde ürünümüzün neredeyse yüzde yüzünü kaybetmiştik. O süreçte en büyük desteği de Büyükşehir Belediye Başkanımızdan aldık. Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşmede, depremden sonra bir de don afetini yaşadığımız ifade edildi. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız, Malatyalı üreticilerimize, özellikle kayısı üreticilerimize 8 milyar liralık önemli bir destek sağladı. Bugün ise ne yazık ki dolu afetiyle karşı karşıyayız. Ziyaret ettiğimiz ilçelerde yaptığımız incelemelerde, birçok bahçede yüzde 50'nin üzerinde kayıp olduğunu, kalan meyvelerin de ciddi şekilde zarar gördüğünü tespit ettik. Çiftçimiz aslında üstü açık bir fabrikada üretim yapıyor; don, dolu, kuraklık gibi pek çok afetle mücadele ediyor. Ama şunu gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki; "Bu çiftçinin sahibi kim?" diye sorulduğunda hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın kayısı üreticisinin yanında olduğunu görüyoruz. Bugün Sami Başkanımızla birlikte sahadaydık, bölgeleri yerinde inceledik. İnşallah diğer ilçelerimizi de ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle kendilerine Malatyalı çiftçilerimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Er, beraberindeki heyetle Akçadağ ilçesi Çatalbahçe Mahallesi'nde kayısı bahçelerindeki zararı yerinde gördü. Başkan Er, üreticilerle sohbet ederek, durum değerlendirmesi yaptı. - MALATYA