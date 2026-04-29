Başkan Er: "Malatya\'yı sil baştan ele alacağız"

29.04.2026 14:24  Güncelleme: 14:25
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Dedekorkut Restoranda düzenlenen programda Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Fazlı Özcan ve dernek üyesi muhtarlarla bir araya geldi.

Programda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Er, kendisine iletilen talepleri not alarak, öncelik sırasına göre çalışmalar yaptıklarını, uzun vadeli projeleri de hayata geçireceklerini söyledi.

Öte yandan mahallelerdeki tabela konusuna da değinen Başkan Er, "Numarataj konusunda Malatya'yı sil baştan ele alacağız" dedi.

Ayrıca Başkan Er, Malatya'da şu anda 20 taziye evi yaptıklarını, şehri çadır kültüründen kurtaracaklarını ifade etti.

"Daha fazla saha ziyareti yapacağız"

Malatya'da depremin yaralarını sardıklarına dikkati çeken Başkan Er, "İki yıl şantiye şefliği yaptık. Depremin ağır bilançosu vardı. Vali beyde birlikte şantiye şefi gibi çalıştık. Öyle olmasaydı şehir kısa sürede toparlanamazdı. İşlerimiz yoluna girdi, Malatya toparlandı. Artık daha fazla saha ziyareti yapacağız" şeklinde konuştu.

Muhtarların hizmetleri görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Er, "Malatya'da sıkıntıları aşmanın önemli yolu öncelikleri sıralayıp belirli bir aşamaya getirmek. Arkadaşlarımız, muhtarlarımızın talepleriyle ilgili notlarını aldılar. Eksikleri program dahilinde yerine getirecekler. Bazı hizmetler uzun vadelidir. Uzun vadeli projeleri unutmuyoruz, hepsine çözüm getireceğiz. Bir daha ki sefere mahallelerde bu toplantıları yapacağız" dedi.

"Çok iyi bir toplantı oldu"

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Fazlı Özcan ise, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok iyi bir toplantı oldu. Başkanımız ilgili daire başkanlıklarına konuları iletti. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
