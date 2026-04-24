Başkan Ercan Koyunlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Başkan Ercan Koyunlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Ercan Koyunlar Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu
24.04.2026 10:24  Güncelleme: 10:25
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Koyunlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Koyunlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenipazar'da gerçekleştirilen mahalle buluşmaları, belediye ile vatandaş arasında doğrudan iletişimi güçlendirmeye devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinde düzenlenen ziyaretlerde, hem yürütülen çalışmalar yerinde anlatılıyor hem de vatandaşların talep ve önerileri birebir dinleniyor. Sorunların yerinde tespit edilmesine ve çözüm süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor. Mahalle ziyaretleri kapsamında kahvehanede vatandaşlarla buluşan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşların talep ve önerileri de dinlendi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Ercan, "Koyunlar Mahallemizde vatandaşlarımızla buluştuk. Güzel bir akşamda kahvehanede oturan vatandaşlarımıza ilçemiz için yaptığımız çalışmalarımızı anlattım, kendilerinin taleplerini dinledim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yenipazar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ercan Koyunlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Ercan Koyunlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
