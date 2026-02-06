Başkan Özel: "Dirençli şehirler kuracağız" - Son Dakika
Başkan Özel: "Dirençli şehirler kuracağız"

06.02.2026 14:25
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, afetlere karşı hazırlığın hayati bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ayrıca, Yenişehir Belediyesi'nin son bir yılda yaptığı afet yönetimi adımlarını ve kentsel dönüşüm projelerine dair görüşlerini paylaştı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, afetlere karşı hazırlığın bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Depremin ilk günlerinde sahada aktif olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Başkan Ercan Özel, "O gün omuzlarımıza binen sorumluluk, bugün Yenişehir'i geleceğe hazırlama kararlılığımızın temelidir" dedi.

6 Şubat'ın Türkiye'nin hafızasına kazınan en büyük acılardan biri olduğunu hatırlatan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"O gün, felaketin hemen ardından bölgeye koşan ve arama kurtarma çalışmalarında bizzat yer almış bir kardeşiniz olarak söylüyorum; enkaz başında beklenen bir nefesin, paylaşılan bir battaniyenin ve milletimizin gösterdiği o eşsiz dayanışmanın tarifi yok. Ancak o gün gördüğümüz bir başka gerçek daha vardı: Deprem değil, hazırlıksızlık ve ihmal can alıyor. Kaybettiklerimize olan borcumuzu, ancak daha güvenli şehirler inşa ederek ödeyebiliriz."

Yenişehir Belediyesi'nin son bir yılda afet yönetimi konusunda attığı somut adımlara değinen Başkan Ercan Özel, Belediye bünyesinde kurulan profesyonel arama kurtarma ekibi, yeni alınan afet konteynerleri ve halka yönelik simülasyon eğitimleriyle Yenişehir'in afetlere karşı artık daha hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Başkan Ercan Özel, kentsel dönüşüm çalışmalarına bakış açılarının sadece fiziksel bir yenilenme olmadığını ifade ederek; "Bizim için kentsel dönüşüm, sadece bir imar projesi değil, bir hayat kurtarma meselesidir. Riskli yapı stokumuzu azaltmak, teknik incelemeler ve zemin etütleriyle ilçemizi bilimsel bir temelde koruma altına almak için çalışıyoruz. Unutmak, aynı acıları yeniden yaşamaya davetiye çıkarmaktır. 6 Şubat'ı unutmadık" ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda tüm vatandaşları afet bilinci konusunda duyarlı olmaya davet eden Başkan Ercan Özel, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

