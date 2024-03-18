Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneklerini Ziyaret Etti

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 109'uncu yıldönümü kapsamında düzenlenen resmi etkinliklerin ardından Manisa'da faaliyette bulunan şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Ergün'e MHP İl Başkanvekili Ali Dağlıoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de eşlik etti. Başkan Ergün ve beraberindeki heyet, sırasıyla Manisa Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun ve yönetimi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Yusuf Kıyışkan ve yönetimi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi Başkanı Sefer Dayı ve yönetimi, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetimi ile bir araya geldi. Vatan savunması ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eden Başkan Ergün, kahraman gazilerimize de teşekkürlerini sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, sivil toplum kuruluşları ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Başkan Ergün, bundan sonraki süreçte de bu işbirliğinin süreceğini dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden istek ve taleplerinin her zaman yerine getirildiğini belirten Dernek Başkanı ve yöneticileri, ziyaretlerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA