Başkan Eroğlu: "10 proje için 300 milyonluk yatırım desteği aldık"

TOKAT - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birçok kurumla görüşmeleri olduğunu söyleyen Başkan Eroğlu; "Çok önemli 10 projemiz için 300 milyonluk destek aldık" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Makamında gazetecilere açıklama yapan Başkan Eroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili bilgiler verdi.

Başkan Eroğlu; "Binli sayılarla başlayıp en son 3 binlere kadar konutun yapılacağı çalışmayı TOKİ Başkanlığımızla beraber yapacağız"

Hedeflerinin Tokat'ı mega kent statüsüne getirmek olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; "Bizim derdimiz Tokat'ı Türkiye'nin yıldızı gibi parlayan bir şehir haline getirmektir. Bir taraftan halkın bizden beklentilerini çözerken diğer taraftan da yeni bir vizyonla şehri farklı bir boyuta getirmek gibi amaçlarımız var. TOKİ Başkanlığımızla 20 gündür temas halindeyiz. Belki haberiniz olmadı 10 gün önce TOKİ ekipleri Tokat'a gelerek bizim ekiplerimizler çalışmalara başladılar. Bu çalışmaların akabinde TOKİ Başkanlığımıza milletvekillerimizle birlikte ziyarette bulunduk. TOKİ'yle Tokat'ta şehrimizin bir yerinde yeni şehir kurulacak çalışmayı başlattık. Bununla ilgili de binli sayılarla başlayıp en son 3 binlere kadar konutun yapılacağı çalışmayı TOKİ Başkanlığımızla beraber yapacağız. Çok önemli bir çalışma oldu. TOKİ'nin genişleme sahasının ve yine TOKİ'nin bölgesinde yapıyoruz. Toplamda 1200 metrekarelik bir alanı belirliyoruz. 450 bin metrekare de hazineye ait arazimiz var" dedi.

Eroğlu; "4 bin konutun dönüşümü başlayacak"

Kentsel dönüşümle alakalı çalışmalara da hız verdiklerini ifade eden Başkan Eroğlu; "Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızı birkaç ay önce kurulan bir başkanlık. Daha önce genel müdürlük seviyesindeydi ama şimdi başkanlık oldu. Kentsel dönüşüm başkanımızla Tokat'ta yapmayı düşündüğümüz kentsel dönüşüm, yine İpekyolu ihyası diye ifade ettiğimiz 5 mahalleyi içine alan, toplam 4 bin evin dönüşümüyle ilgili yapmayı düşündüğümüz çalışmaları anlattık. Onlardan da bu çalışmalarımıza destek sözünü aldık" dedi.

Eroğlu; "Yeşil Sanayi Sitesi ihalesi yapılacak"

Bilim ve Sanayi Bakanlığına da ziyaret düzenlediklerini altını çizen Eroğlu; "Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan Beyle Yeşil Sanayi Sitemizin ihalesiyle ilgili bir toplantı yaptık. Bunun da sözünü aldık. Hızlı bir şekilde keşifler önümüzdeki hafta başlayacak ve akabinde ihalesine çıkacağız. 2024 programına da alındı. İlk etapta 350 milyonluk bir yatırım programında da para aktarıldı. Bir buçuk ay içerisinde Yeşil Sanayi Sitemizin de ihalesini yapıyoruz" diye konuştu.

Eroğlu; "10 proje için 300 milyonluk yatırım desteği aldık"

Hayata geçirilecek 10 proje için 300 milyonluk yatırım desteği aldıklarına vurgu yapan Eroğlu; "Turizme, tarihe, sokak sağlamlaştırmalarına, eski tarihi eserin ihyasına ve kale restorasyonuna dayalı çok önemli 10 projemiz vardı. Bu projelerimize de 300 milyon destek aldık. Bu çalışmalarımızın projesi bitenleri hemen sunduk. Bazılarının projeleri bizden bekleniyor. Onların da çalışmalarını başlatarak 10 projemize böyle büyük bir destek alarak şehrimiz için farklı bir temasımız oldu" dedi.