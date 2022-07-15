Başkan Ertürk: "Hain geceyi asla unutmayacağız" - Son Dakika
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Başkan Ertürk: "Hain geceyi asla unutmayacağız"

15.07.2022 09:29
Başkan Ertürk: "Hain geceyi asla unutmayacağız"

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Ertürk, "Milletimiz 15 Temmuz hain darbe girişimini bozguna uğratan İmanıyla, inancıyla, yüreğiyle, günlerce sokakları meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkma konusundaki kararlılığını ortaya koydu" dedi.

Hain geceyi asla unutmayacaklarını söyleyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Hain gecede saat 20.00'den sonra başlayan Boğaz Köprüsü'ndeki hareketlilik ve vatandaşına kurşun sıkan, vatandaşının üzerine tankla yürüyen, vatandaşına F16'larla bomba yağdıran, Gazi Meclisimizi bombalayan, helikopterlerle ateş edenler daha dün gibi hafızalarımızda yer alıyor. O gece bizde burada Kuyucak'ta milletimiz ile birlikte tek vücut olup demokrasimizi kimsenin elimizden alamayacağını haykırdık. Geleceği olmayan başkalarının uzantıları başkalarının rüzgarlarının savurduğu bir teslimiyete mahkum olmak durumunda kalır. O direniş aslında 15 Temmuz şuurudur. 15 Temmuz bilincidir. Sonsuza kadar onu yaşatmak zorundayız. Kimse bunun üzerine bir sis perdesi çekemez. Bizler bu al bayrağımızı dalgalandırmak, minarelerimizden ezanlarımızı susturmamak için bu topraklar için canlarımızı seve seve vermeye de hazırız. Vatan size minnettardır. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Metin Ertürk, Demokrasi, Kuyucak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ertürk: 'Hain geceyi asla unutmayacağız' - Son Dakika

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