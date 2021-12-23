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Başkan Esen: "Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı" - Son Dakika

Başkan Esen: "Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı"

23.12.2021 16:33
Başkan Esen: "Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği'nde kazan başına geçerek vatandaşlara kuru fasulye ikram etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği'nde kazan başına geçerek vatandaşlara kuru fasulye ikram etti. Çandır Fasulyesi ile ilgili konuşan Başkan Esen, "Çandır Fasulyesi, Konyaaltı Belediyemiz tarafından bir pilot uygulamayla 5 bin metrekare bir alanda ekilmeye başlandı. Ekildi, mahsul alındı, çiftçiyle paylaşıldı. Ekildiği alanlar genişledi. Çiftçimiz ekmeye başladı. Artık Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Çandır Fasulyesi Şenliği'nin bu yıl dördüncüsünü düzenledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan şenlik, pandemi koşulları da dikkate alınarak yapıldı. Yarbaşçandır ve Hisarçandır arasındaki bölgede yer alan Çandır Vadisi'nde üretimi yapılan Çandır Fasulyesi'nden yapılan kuru fasulyenin misafirlere ikram edildiği şenlik, Konyaaltı'nın göz bebeği HayatPark'ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Alana kurulan stantlarda Yarbaşçandır köylüleri de kendi yetiştirdikleri fasulyenin yanı sıra doğal ürünlerini satışa sundu.

"Soyu tükenmekten kurtarıldı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, CHP Antalya eski milletvekili Tuncay Ercenk ve Konyaaltı Sanayici İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan, kazanın başına geçerek şenliğe katılanlara kuru fasulye ikram etti. Konyaaltı Belediyesi Meclis üyelerinin de yer aldığı şenlikte konuşan Başkan Semih Esen, soğuk bir Antalya gününde katılımcıların sıcak fasulyeyle içlerinin ısınacağını söyledi. Çandır Fasulyesi'nin tanıtımına yönelik yaptıkları etkinliklerle artık çok sayıda kişinin fasulyeyi bildiğini belirten Esen, "Çandır Fasulyesi bu bölgeye has, sadece bu bölgede yetişen, özellikle de bu bölgenin tahinli piyazında kullanılan geleneksel bir ürünümüz. Fakat maalesef yıllar içerisinde tarımın gerilemesiyle beraber soyu tükenme aşamasına gelmişti. Konyaaltı Belediyemiz tarafından bir pilot uygulamayla 5 bin metrekare bir alanda ekilmeye başlandı. Ekildi, mahsul alındı, çiftçiyle paylaşıldı. Ekildiği alanlar genişledi. Çiftçimiz ekmeye başladı. Artık Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı" dedi.

"Coğrafi işaret yolunda"

Sağlıklı gıdaya ulaşmanın sanayi devrimi kadar, bilişim devrimi kadar önemli bir devrim şekline dönüştüğünü belirten Başkan Esen, "Türkiye ve bütün dünya gıdayla ilgili alınması gereken önlemleri, doğanın korunması, doğanın verimliliğinin azaltılmamasına yönelik ciddi adımlar atıyor. Bu anlayış ile bölgemizde Çandır Fasulyemizi kurtardık. Gelecek nesillere bunu ileteceğiz. Diliyoruz Türkiye'nin her yerinde yöresel özelliğiyle ön plana çıkan yüzlerce, binlerce ürün için de aynı duyarlılık oluşur. Yerli tohumlarımız, yerli ürünlerimiz, sağlıklı ürünlerimiz, insana faydası binlerce yıl boyunca atalarımız tarafından kanıtlanmış, tecrübe edilmiş ürünlerimiz Anadolu'muzda sonsuza kadar yaşar. Çandır Fasulyemiz de çok yakın zamanda coğrafi işaretli bir ürün olarak Türkiye'de hak ettiği öneme ulaşacaktır. Bu çalışmayla ilgili de son aşamadayız" diye konuştu.

Öte yandan şenlik alanında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de isteyen ve sırası gelen vatandaşlara salgın hastalığa karşı üçüncü doz aşılarını uyguladı. - ANTALYA

Başkan Esen: Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı
Başkan Esen: Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı
Başkan Esen: Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı
Başkan Esen: Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı
Başkan Esen: Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı

Semih Esen, Konyaaltı, Türkiye, Pilot, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Esen: 'Çandır Fasulyesi'nin soyu tükenmekten kurtarıldı' - Son Dakika


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