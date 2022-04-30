Başkan Fadıloğlu, Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, işçi ve emekçi kardeşlerimizin beden, kol ve beyin gücünü ortaya koyarak verdikleri fedakarca hizmetle mümkün olmaktadır" ifadesine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü mesajında, "En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan, helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine sahip bir kültürün mensuplarıyız. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, işçi ve emekçi kardeşlerimizin beden, kol ve beyin gücünü ortaya koyarak verdikleri fedakarca hizmetle mümkün olmaktadır. Birlik, beraberlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçi vatandaşlarımızın barışçı ve demokratik yollarla hak arayışının simgesi olan 1 Mayıs, değişik görüş ve düşüncelerin emeğin kutsallığı etrafında birleştiği özel bir gündür. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü alın terinin, beden gücünün, göz nurunun, hakkın günüdür. Devletimiz, işçilerimize her şartta ve koşulda destek vermiş ve vermeye de devam etmektedir. 1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine vesile olmasını diliyorum. Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan tüm işçi ve emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, çalışma hayatlarında sağlık, başarı ve huzur dolu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP