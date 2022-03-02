Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: "Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: "Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik"

02.03.2022 13:52
Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: "Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik"

Selçuk Belediyesinin mart ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mücadeleler sonunda Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptali ile ilgili, "Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik.

Selçuk Belediyesinin mart ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mücadeleler sonunda Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptali ile ilgili, "Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik. Çaldığımız kapılarda hepimizi bir arada görmüş olmaları herkes için çok şaşırtıcıydı. Her yerde ve her şeyde siyaset çok hareketli iken Efes Selçuk'ta birliktelik imzası atabildiğimiz için gurur duyuyorum" dedi.

Selçuk Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Ceritoğlu Sengel'in gündeminde, belediyeye gelir sağlayan Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptali vardı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel ve üç partinin meclis üyeleri Ankara'ya gitmişti

Mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP'den meclis üyelerinin birleşerek Ankara'da görüşmeler yapmasına ve kendisinin de katıldığı görüşmeler sonunda otopark ihalesinin iptal edilmesine değinen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bir kenti yönetmek, bir kentte siyaset yapmak, özellikle de Efes Selçuk gibi ölçeği küçük; ama değeri tüm dünya için büyük olan bir kent söz konusu olduğunda öngörü, incelik, maharet ve kente değer katan insanlarla birliktelik istiyor. 2019'dan bu yana hep şunu söylemişimdir; önce kentimize, sonra kentlisine sahip çıkmak zorunda olduğumuzu söylemişimdir. O anlamda Efes Selçuk'ta tüm siyasi partilerin meclis üyeleri için söyleyebilirim ki; biz tek yere yumruğunu vurmaya çalışan ve bu gücü de Efes Selçuk halkından alanlarız" dedi.

"Hiç kimsenin bir çıkarı olmadan kentin geleceğine dair bir adım attık"

Zorlu sürecin sonunda birliktelikle başarıya ulaşıldığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

"Çaldığımız kapılarda hepimizi bir arada görmüş olmaları herkes için çok şaşırtıcıydı. Aldığımız övgüler aslında Efes Selçuk'un birlikteliğine almış olduğumuz övgülerdi. Taleplerimizin kabul oluş sebebi aslında hiç kimsenin bir çıkarı olmadan kentin geleceğine dair bir adım atmamıza ilişkindi. Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik. Biz önümüze Efes Selçuk'u koymuştuk. Biz 5 kişilik bir heyetle gittik; ama biliyorduk ki arkamızda kendi partilerimizin, meclis üyelerinin de fikirleri bizimle birlikte idi. Bundan sonraki süreçte yine halktan olduğumuz özgüvenle Efes Selçuk'a dair her türlü sorunu aşabilmek adına da her kapıyı çalmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz. Her yerde ve her şeyde siyaset çok hareketli iken Efes Selçuk'ta birliktelik imzası atabildiğimiz için gurur duyuyorum."

Esnafa katı atık müjdesi

Öte yandan Selçuk Belediye Meclisinde, esnaftan alınan katı atık bedellerine 2022 yılında zam yapılmaması yönünde karar alındı.

Dilek ve temenniler kısmında söz alarak konuşan AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleri de, Efes Alt Kapı Otoparkı ihalesinin iptaline yönelik açıklamalar yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. - İZMİR

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik
Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü PFDK'dan İzzet'e 5 maçtan men cezası PFDK'dan İzzet'e 5 maçtan men cezası

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, Mart, Efes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: 'Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik' - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:11 Florida'da hız yaptığı için polise yakalandı, Putin'i suçladı: Meğer nükleer savaştan kaçıyormuş!
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
13:04 Rusya adına 3 üst düzey isimden açıklamalar! Peskov, Şoygu ve Lavrov konuştu! Üçü de savaş sürecek dedi!
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Herkes Lviv'e gitmek istiyor ama şehirde barınacak yer kalmadı
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 13:58:35. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: "Bu işi siyaseti değil diplomasiyi dahil ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement