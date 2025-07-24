Başkan Galip Özel\'den Seyitgazi\'de şehit düşen orman işçileri için taziye mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 10 orman işçisi için bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden 10 orman işçimizin acı haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevleri başında fedakarca mücadele verirken şehit düşen emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

Yangınla mücadelede hayatını kaybeden işçilerin büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini belirten Başkan Özel, "Yeşil vatanı korumak uğruna can veren tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum" dedi. - AYDIN