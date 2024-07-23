Yeşilyurt Belediyesi, Konteyner Kentte Aşure Dağıttı

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Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Cemal Gürsel Mahallesindeki Konteyner Kentte düzenlenen aşure ikramında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " Etnik kökeni, dini, dili ve ırkı ne olursa olsun bu toplumu oluşturan bütün renkleri sevgiyle, muhabbetle, içten, samimiyetle ve hoşgörüyle kucaklıyoruz. Rabbim niyetlerimizi kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

'Umutkent' adı altında Cemal Gürsel Mahallesindeki depremzede aileler için oluşturulan Konteyner Kentte düzenlenen aşure ikramına 7'den 70'e çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, CHP Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşların katıldığı aşure dağıtımında birlik ve beraberlik atmosferi yaşandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Muharrem Ayı ve Aşure Gününün ruhuna uygun etkinlikler düzenleyerek, toplumsal dayanışma ve paylaşma ruhuna katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, aşure geleneğinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgularken, " Bu mübarek ayda hem inançlarımızın gereğini yerine getirmenin hem de birlik ve beraberlik içerisinde hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar siz değerli hemşerilerimizle hep bir arada olduk, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Sosyal ve hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile pekiştirip, 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin huzurlu bir şekilde yaşaması için çaba sarf ediyoruz. Belediyecilik hizmetlerinde kimseyi ötekileştirmeden, ayırt etmeden, dini, dili, ırkı ne olursa olsun herkese eşit seviyede yaklaşıyoruz. Belediyemizin kapıları herkese sonuna kadar açıktır. Bizleri bölmek, parçalamak, bu toplumun kadim değerleri içerisine nifak tohumları ekmek isteyenlere karşı hep birlikte daha güçlü bir şekilde mücadele etmeliyiz. Bizler ancak bir ve beraber hareket ettiğimiz müddetçe daha güçlü oluruz ve hem kardeşliğimiz güçlenir hem de bugünden geleceğe birbirine inanan ve güvenen toplum anlayışını taşımış oluruz. Birliğimizin, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olan Mübarek Muharrem Ayımız ve Aşure Günümüz, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren çok özel zaman dilimidir. Cenabı Allah bu mübarek ayda tutulan oruçları dergahı izzetinde kabul buyursun, hayırlara vesile kılsın inşallah" şeklinde konuştu.

Geçit, " Muharrem ayı, birçok önemli tarihi olaya ev sahipliği yapar. Bunların en önemlisi Kerbela olayıdır. Kerbela'da Hz. Hüseyin ve Ehli Beytin şehit edilmesi, hepimizi halen derinden üzmektedir. Muharrem Ayı Hz. Hüseyin Efendimiz ile beraberindeki yol arkadaşlarının uğramış olduğu acımasız katliamı hatırlatıyor ne yazık ki. Zulüm çok acı izler bırakıyor. Devirler değişse de yaşanan acılar maalesef tekerrür ediyor. Bugün Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve nice mazlum ve mahzun coğrafyalarda yaşanan sıkıntılar Kerbela'da yaşanan zulmün yankısını taşımaktadır. Yaşanan bu acı olaylar karşısında anlıyoruz ki; birlik ve beraberlik içerisinde zulme karşı direnmek çok önemlidir. Zulüm kimin tarafından yapılırsa yapılsın, hangi sebeple yapılırsa yapılsın asla meşru görülemez. Yunus Emre'nin dediği gibi "Zulümle abad olanın, ahiri berbad olur". Zulme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen aşure günü, birlik ve beraberliği perçinleyerek, paylaşmanın, komşuluk ilişkilerinin ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini bizlere hatırlatmaktadır. Bu mübarek günü birlik ve beraberlik ruhuyla kutluyor, geleneklerimizi yaşatmak için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ise, " Aşure, hem dinimizin hem de kültürümüzün, tarihimizin ve geleneğimizin çok kıymetli sembolüdür. Aynı zamanda bizim ne kadar kıymetli bir millet olduğumuzu ifade etmektedir. Böylesine önemli bir geleneğin temsilcileri ve taşıyıcı konumundayız. Bu tür etkinlikler aşurenin ruhunu ve anlamını güçlendiren, bizi biz yapan tüm değerlerin daha fazla kökleşmesine sebep olmaktadır. Konteyner kentimizde bu manevi atmosferi hep birlikte yaşıyoruz. Aşure aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin sembolüdür" diye konuştu.

Okunan duanın ardından vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Aşure dağıtımından memnun kalan vatandaşlar ise manevi olarak önem arz eden bu müstesna günde kendilerini unutmayan Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - MALATYA