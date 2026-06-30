Başkan Genç: Harmantepe Şehitlerine Vefa Borcumuzu Ödüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Genç: Harmantepe Şehitlerine Vefa Borcumuzu Ödüyoruz

Başkan Genç: Harmantepe Şehitlerine Vefa Borcumuzu Ödüyoruz
30.06.2026 09:49  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Harmantepe Şehitleri'nin 110. yıl anma programında, şehitlere sahip çıkmanın kutsal sorumluluk olduğunu belirterek, bölgeye ulaşım sağlayan yolun kalan 6 km'lik kısmının kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Harmantepe Şehitleri için düzenlenen 110. yıl anma programına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgularken, Harmantepe'ye ulaşımı sağlayan yolun kalan 6 kilometrelik bölümünün de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Harmantepe Şehitleri Anma Programı'na katıldı. Törende Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Köprübaşı Kaymakam Vekili Mehmet Ali Öztürk, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Harmantepe Şehitler Derneği Başkanı Süleyman Bilgin, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, kamu kurumlarının il müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Programda, yaşları 18'den başlayan 150 er ile 7 subayın şehadetinin 110. yılı dolayısıyla dualar edildi.

Onları anmak görev değil kutsal bir sorumluluktur

Başkan Genç, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Harmantepe'de bundan 110 yıl önce bu toprakları kanları ve canları pahasına vatan yapan aziz şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Bu manevi atmosferi hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk vesilesidir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen kaymakamımıza, dernek başkanımıza, belediye başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi şehitlerimize ölü demiyoruz; onlar Rabbimizin katında diridir. Bugün burada 150 askerimiz ve 7 subayımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, onların bizleri manevi olarak izlediğine yürekten inanıyoruz. Onları anmak sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarmamız gereken kutsal bir sorumluluktur" dedi.

Başkan Genç, "Her yıl Harmantepe'de, Sultanmurat'ta ve Çataltepe'de vatan uğruna can veren kahramanlarımızı yalnızca anmıyor, verdikleri mücadeleyi de anlamaya çalışıyoruz. Bu toprakların ilelebet Türk yurdu olarak kalmasını istiyorsak, şehitlerimize olan vefa borcumuzu daima diri tutmalı ve bu bilinci çocuklarımıza aktarmalıyız. Bugün aramızda Kayseri'den gelen şehit ailelerimizin bulunması da bu vefanın en güzel örneklerinden biridir. Mehteranımızla, Kur'an tilavetimizle ve milletimizin birlik ruhuyla burada oluşumuz, bağımsızlığımıza sahip çıkma irademizin en güçlü göstergesidir" ifadelerini kullandı.

6 kilometrelik yolu kısa sürede tamamlayacağız

Başkan Genç, "Geçen yıl burada söz verdiğimiz 9,9 kilometrelik beton yol çalışmasının 4 kilometrelik bölümünü tamamladık. Hava şartları nedeniyle ara vermek zorunda kaldık ancak ekiplerimiz yeniden sahada. İnşallah kalan 6 kilometrelik kısmı da kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın Harmantepe'ye daha rahat ulaşmasını sağlayacağız. Bunun yanında vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda şehitliğimizin aydınlatılması için de gerekli çalışmaları başlatacağız. Yoluyla, aydınlatmasıyla ve çevre düzenlemesiyle burayı şehitlerimizin hatırasına yakışır bir hale getirmek bizim için bir lütuf değil, onlara karşı yerine getirmemiz gereken vefa borcudur. Bu vesileyle başta Harmantepe şehitlerimiz olmak üzere vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Genç: Harmantepe Şehitlerine Vefa Borcumuzu Ödüyoruz - Son Dakika

Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

10:15
İsmailağa Cemaati’nin kilolarca altını buhar oldu Cübbeli Ahmet isyan etti
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:40
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
08:22
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 10:55:27. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Genç: Harmantepe Şehitlerine Vefa Borcumuzu Ödüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.