Başkan Görgel: "Tüm kurumlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, depremin ardından şehri sadece yeniden inşa etmekle kalmıyor, daha güvenli, daha estetik ve daha güçlü bir şehir kimliği oluşturmak için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi ile Demirciler Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Kentin tarihi dokusunu koruyarak modern ve güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen projeleri yerinde değerlendiren heyet ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldılar.

Hedeflerinin güvenli ve estetik bir Kahramanmaraş olduğunu ifade eden Başkan Görgel, "Şehrimizin kalbinde yer alan Trabzon Caddesi Kentsel Tasarım Alanı ile tarihi Demirciler Çarşısı'nda yürütülen çalışmaları Sayın Valimiz ile birlikte yerinde inceledik. Teknik ekiplerimizden projelerin son durumu hakkında kapsamlı bilgiler aldık. Depremin ardından şehrimizi sadece yeniden inşa etmekle kalmıyor, daha güvenli, daha estetik ve daha güçlü bir şehir kimliği oluşturmak için tüm kurumlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Demirciler Çarşısı, şehrimizin köklü ticaret geleneğini yaşatan en önemli değerlerden biri. Burada yürütülen restorasyon çalışmalarıyla hem tarihi mirasımızı koruyor hem de esnafımızın daha güvenli ve nitelikli iş yerlerine kavuşmasını hedefliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında çarşımız, tarihi kimliğini muhafaza ederek yeniden şehrimizin önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Bu projeler yalnızca fiziki dönüşümü değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik canlanmayı da beraberinde getirecek. Vatandaşlarımızın daha konforlu yaşam alanlarına kavuşması, esnafımızın ticaretini daha güçlü şartlarda sürdürebilmesi ve şehir merkezimizin eski canlılığına yeniden kavuşması en büyük hedefimiz" dedi.