Başkan Güder'den Taneli'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkan Güder'den Taneli'ye hayırlı olsun ziyareti

22.06.2022 11:54
Başkan Güder'den Taneli'ye hayırlı olsun ziyareti

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte yeniden güven tazeleyerek Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına seçilen Mehmet Taneli ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte yeniden güven tazeleyerek Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına seçilen Mehmet Taneli ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üretim ve tüketim noktasında kimsenin mağdur olmaması adına Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli'nin büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yeniden güven tazeleyen Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Başkanımız Mehmet Taneli ve yönetim kurulunu tebrik ediyoruz. Başkanımız her zaman çalışkanlığı ile aklımızda yer etmiştir. Bulunduğu yere bir şeyler katmak için hep mücadele etmiştir. Üreticisi ve tüketici noktasında kimsenin mağdur olmaması adına her kapıya gitmiştir. Özellikle besicinin hakkını savunması notasında elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Üretimin sıkıntılı olduğu, Dünya'da gıda enflasyonunun terörize edilmeye çalışıldığı bir süreçte hepimiz oluşabilecek sıkıntıları giderme noktasında gayret edeceğiz. Türkiye kalkınmasını üretime endekslemiş durumda. Politikalarını kalkınma üzerine kurmuş. Şuan böyle bir sistem var. Et birliği de üretim mekanizmasını oluşturan bir birim. Bu üretimimizi zenginleştirmemiz gerekiyor. Bu sıkıntılı süreçte hepimiz bir birimize sahip çıkarak, en az etkilenmek için çaba sarf edeceğiz. Biz, her daim başkanımızın yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Yeter ki Malatya ve Malatya üreticisi kazansın. Yeni dönemde de başkanımıza, yönetimine ve üreticimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Malatya'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başkanımız her zaman bize destek olmuştur"

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, "Gerek sahada gerekse önceki dönemlerde hep yanımızda hissettiğimiz Battalgazi'mizin değerli başkanı sayın Osman Güder'e ve ekibine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Birliğimizi kurduğumuz günden beri her zaman bizlere destek oldu. Kendisi de bu işlerin içinden gelen biri olduğu için hayvancılığı biliyor. Dolayısıyla yaşanan sıkıntıları en iyi bilen kişilerden birisi. Bundan sonra ki çalışmalarımızda da desteklerini sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Amacımız Malatya'mızda faaliyetlerini sürdüren üreticilerimize karşılaştıkları sıkıntılara omuz vermektir. Üretmeden refah olmaz. Bundan sonrada tüm gücümüzle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Allah birliğimizi bozmasın. Battalgazi Belediye başkanı sayın Osman Güder ve ekibinin bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Osman Güder, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Güder'den Taneli'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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