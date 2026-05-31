Başkan Güler bayram boyunca vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Güler bayram boyunca vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Güler bayram boyunca vatandaşlarla bir araya geldi
31.05.2026 16:06  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kurban Bayramı boyunca ilçeleri gezerek vatandaşlarla bayramlaştı, talep ve önerileri dinledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirdiği ziyaret programları kapsamında vatandaşlarla buluşarak bayram sevincini paylaştı.

Bayram süresince ilçe ziyaretlerini sürdüren Başkan Güler, Gürgentepe, Ulubey, Çatalpınar ve Korgan başta olmak üzere birçok ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelerde, meydanlarda ve esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşan Güler, bayramlarını kutlayarak sohbet etti. Bayramın ilk gününden son gününe kadar sahada olduklarını belirten Başkan Güler, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu ifade etti.

Ziyaretler kapsamında çocuklardan yaşlılara, gençlerden esnafa kadar toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Güler, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. İlçe ziyaretlerinde sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, vatandaşlar Başkan Güler'e ilgi gösterdi. Bayramlaşmaların yanı sıra çok sayıda vatandaş Başkan Güler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurban Bayramı boyunca programını sürdüren Başkan Güler, Ordu'nun farklı noktalarında vatandaşlarla kucaklaşarak bayram coşkusunu paylaştı. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Kurban Bayramı, Etkinlikler, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Güler bayram boyunca vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:29
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 16:47:24. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Güler bayram boyunca vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.