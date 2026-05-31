Başkan Güler bayram boyunca vatandaşlarla bir araya geldi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirdiği ziyaret programları kapsamında vatandaşlarla buluşarak bayram sevincini paylaştı.

Bayram süresince ilçe ziyaretlerini sürdüren Başkan Güler, Gürgentepe, Ulubey, Çatalpınar ve Korgan başta olmak üzere birçok ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelerde, meydanlarda ve esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşan Güler, bayramlarını kutlayarak sohbet etti. Bayramın ilk gününden son gününe kadar sahada olduklarını belirten Başkan Güler, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu ifade etti.

Ziyaretler kapsamında çocuklardan yaşlılara, gençlerden esnafa kadar toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Güler, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. İlçe ziyaretlerinde sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, vatandaşlar Başkan Güler'e ilgi gösterdi. Bayramlaşmaların yanı sıra çok sayıda vatandaş Başkan Güler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurban Bayramı boyunca programını sürdüren Başkan Güler, Ordu'nun farklı noktalarında vatandaşlarla kucaklaşarak bayram coşkusunu paylaştı. - ORDU