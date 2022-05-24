Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

24.05.2022 21:00
Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in annesi Ayşe Güler (93) son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in annesi Ayşe Güler (93) son yolculuğuna uğurlandı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in annesi Ayşe Güler bugün sabah saatlerinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Ayşe Güler'in cenazesi ikindi namazına müteakip Çarşı Camii'nde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualarla Salavatlı Mahallesi Çiftekahveler mevkiinde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın İl Jandarma Komutanı Engin Macit, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Er, Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Karakuş, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, parti teşkilatları, oda başkanları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Güler'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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